Мешканка Кам’янка-Бузького району потрапила до лікарні через укус змії

У п’ятницю, 16 серпня, в Жовківську центральну районну лікарню госпіталізували жительку Кам’янко-Бузького району із укусом змії. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

39-річну жінку змія вкусила в полі біля села Верени -Бузького району. У якому стані перебуває потерпіла, наразі невідомо.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.