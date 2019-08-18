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Річниця відродження УАПЦ. Як у Винниках пройшла святкова літургія з Епіфанієм

Наталя Дуляба

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Цими вихідними у Львові відзначають 30-ту річницю ІІІ відродження Української автокефальної православної церкви. Із цієї нагоди сьогодні, 18 серпня, у Свято-Володимирському храмі, що у Винниках, відбулася святкова літургія. Її очолив предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній. Про це Львівському порталу повідомили у ПЦУ.

 

Предстоятель Православної церкви України привітав духовенство та вірян у своєму архіпастирському слові та нагадав про значення історичного моменту, коли отець Володимир Ярема проголосив вихід Української церкви з-під юрисдикції Московської патріархії.

«Сьогодні ми можемо порівняти події 19 серпня 1989 року, коли було втретє відновлено УАПЦ, із невеликим гірчичним зерном. Але те зерно впало на добрий ґрунт і згодом проросло у велике дерево – нашу Церкву, яка зараз духовно опікується всією Українською державою», – наголосив Епіфаній.

Участь у святковому богослужінні також взяли 32 єпископи з усієї України. Рід час самої літургії співали три хори, які протягом 30 років активно працювали для розвитку Православної церкви.

«У цей торжественний день ми згадуємо усіх, хто поклав своє життя у боротьбі за незалежність нашої Церкви, за незалежність, яка увінчалась отриманням Синодального Патріаршого Томосу про автокефалію. Нехай Господь і надалі укріпляє сили українських вірян та всього духовенства, щоб ми продовжували йти шляхом єдності та спільно розбудовували нашу помісну Українську православну Церкву на славу Божу», – додали у ПЦУ.

Зазначимо, що на святкування річниці відродження УАПЦ у Львові Митрополит Епіфаній приїхав ще у п’ятницю, 16 серпня. Цими вихідними у місті відбуваються різні урочистості з цієї нагоди. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив тоді Владика, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».

Фото: ПЦУ

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