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У Львові відзначили родини патріархів, які відроджували УАПЦ

Наталя Дуляба

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У Львові відзначають 30 річницю відродження Української автокефальної православної церкви. З цієї нагоди сьогодні, 17 серпня, під час урочистостей у Львівській опері відзнаками нагородили родини двох патріархів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

Дипломами від громади Львова відзначили родини двох патріархів «за вагомий внесок у розвиток духовності, культури, і моралі».

Зокрема, відзнаку отримала родина патріарха Димитрія (Яреми). 19 серпня 1989 року протоієрей Володимир Ярема (з 1993 року – патріарх УАПЦ Димитрій) проголосив у Петро-Павлівській церкві Львова ІІІ відродження УАПЦ, тобто відхід парафії від Московської Патріархії та початок формування церковної структури УАПЦ.

Родину патріарха Димитрія у 2008 році визнали у Львові шляхетною. Її представниками є понад 60 осіб, серед них – відомі іконописці, дизайнери, лікарі.

Також дипломом нагородили родину патріарха Мстислава (Скрипника). Родина Скрипників після репресій та фізичної ліквідації радянським режимом в основному живе у Канаді. Втім три сім’ї із великої родини проживають саме у Львові.

Родина Скрипників вважається основним спонсором «Пласту» у Канаді, бере активну участь у розвитку українського суспільства і церкви у Канаді. Живими є син патіарха Ярослав (98 років), донька Тамара (96 років) та невістка Софія (88 років).

В урочистостях взяв участь й Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній, який прибув до Львова на святкування 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ.

«Утвердження української церковної ідентичності – справа боротьби за власну помісну традицію та за право сповідувати православну християнську віру, прийняту нашими предками більше тисячоліття тому. Це справа не одного десятиліття чи століття, вона є загальнонародною і має значення для всього Вселенського православ’я. Ми маємо собі твердо усвідомлювати, а також і свідчити для інших, що справа Автокефалії нашої Церкви має історично значно ширший контекст», – підкреслив Епіфаній.

Нагадаємо, цими вихідними, 17-18 серпня, у Львові відбудеться низка урочистотей з нагоди відзначення 30-ої річниці відродження Української автокефальної православної церкви. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися тут.

А завтра, 18 серпня, Митрополит Епіфаній очолить святкову літургію у Свято-Володимирському храмі, що у Винниках. Дивитись її можна буде онлайн.

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