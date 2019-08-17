Святкову літургію, яку у Винниках очолить Митрополит Епіфаній, транслюватимуть онлайн

На святкування 30-ої річниці відродження Української автокефальної православної церкви до Львова завітав предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній. У неділю, 18 серпня, він очолить святкову літургію у Свято-Володимирському храмі ПЦУ, що у Винниках. Службу можна буде подивитись онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Суспільного мовника.

Святкова літургія у Свято-Володимирському храмі, що на вул. Патріарха Димитрія, 2-А у Винниках, розпочнеться завтра о 09:00 год. Участь у ній візьмуть 32 єпископи з усієї України, а очолить її Митрополит Епіфаній. Під час служби співатимуть три хори, які протягом 30 років активно працювали для розвитку Православної Церкви.

Перед початком літургії, о 08:45 год., у церкві запланована зустріч вірян із главою ПЦУ.

Всі, хто не зможуть потрапити на святкове богослужіння, Суспільне мовлення вестиме пряму трансляцію зі Свято-Володимирського храму. Літургію наживо покажуть відразу дев’ять регіональних суспільних мовників, в тому числі й UA: ЛЬВІВ. Онлайн-трансляція доступна за цим посиланням.

Зазначимо, що Митрополит Епіфаній приїхав до Львова ще вчора, 16 серпня. Цими вихідними, 17-18 серпня, у Львові відбудеться низка урочистотей з нагоди відзначення 30-ої річниці відродження Української автокефальної православної церкви. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив тоді Владика, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».