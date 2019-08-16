Мерія погодила будівництво торгово-офісного центру біля Стрийського ринку

Виконавчий комітет міської ради Львова затвердив ПП «Мега-Тех» та ТзОВ «Галпроектмонтаж» містобудівні умови та обмеження на будівництво торгово-офісного центру із дворівневою підземною автостоянкою на вул. Волоській, 1, вул. Волоській, 1-А, вул. Шота Руставелі, 13. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Будівництво вестимуть на чотирьох земельних ділянках загальною площею понад 0,45 га. На них зараз знаходиться автостоянка, кілька МАФів та одноповерхових нежитлових споруд. Для того, щоб звести тут торгово-офісний центр, мерія дозволила знести ці об’єкти.

Цільове призначення земельних ділянок – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури і громадської забудови. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянки розташовані в охоронній зоні і входять у межі історичного ареалу Львова.

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Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати всі земельні ділянки на 54%, а також встановив, що висота майбутнього торгово-офісного центру не повинна перевищувати 21,6 м.

Як видно з попередньої візуалізації, споруда буде каскадного типу, її поверховість сягатиме від 2 до 5 поверхів.

Керівник цього проекту Мар’ян Кардаш зазначив, забудовник врахував всі зауваження місцевих мешканців і видозмінив громадський простір, який облаштують біля торгово-офісного центру. Також у підземному паркінгу буде близько 137 паркомісць, частину із яких зможуть використовувати й жителі сусідніх будинків, які зараз ставлять свої автівки на існуючій стоянці.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Мега-Тех» заснували у 1999 році, його власником є Дмитро Вітик. Він також володіє торгово-виробничою компанією «ДС», яка займається нерухомістю, та ТзОВ «Гордан і К», що виробляє будівельні вироби із пластмаси.

Основний вид діяльності ПП «Мега-Тех» вказаний як надання інших допоміжних комерційних послуг. Розмір його статутного капіталу складає лише 1 000 гривень.

ТзОВ «Галпроектмонтаж» існує з 2003 року, його власницею є львів’янка Олександра Мурава. Вона також володіє будівельними компаніями «Винниківські інвестиції», «Винниківська земля», «Інвестори Галичини», «Нерухомість Галичини 1». Бізнесвумен має й частку у ТзОВ «Приватбуд плюс», співвласником якого є Андрій Криницький – керівник будівельної компанії «Аурум Сіті» та низки житлово-будівельних кооперативів цієї фірми.

Основний вид діяльності ТзОВ «Галпроектмонтаж» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу – понад 20 000 гривень.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада погодила ще одне будівництво біля Стрийського ринку. Існуючий супермаркет «Рукавичка» перебудують у 5-поверховий готель.