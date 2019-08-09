Супермаркет навпроти Стрийського ринку перебудують у 5-поверховий готель

Виконавчий комітет міської ради Львова затвердив Сергію Бадяку містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі магазину на вул. Шота Руставелі, 40 під апарт-готель із підземним паркінгом та вбудованими об’єктами торгівлі, громадського призначення у нижніх поверхах. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком погодив реконструкцію існуючої будівлі супермаркету «Рукавичка» на вул. Шота Руставелі, 40 за рахунок прибудови та надбудови. Втім фактично Сергій Бадяк добудує зверху ще чотири поверхи, і тут з’явиться 5-поверховий готель із підземним паркінгом, у нижньому поверсі якого облаштують магазини та об’єкти громадського призначення.

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Будівництво вестиметься на земельній ділянці площею 0,05 га, що входить в історичний ареал Львова. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для обслуговування будівлі магазину.

Виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 73%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 18 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, львів’янин Сергій Бадяк володіє ТзОВ «Євро-Інвест-Холдінг», що надає в оренду й експлуатацію власну чи орендовану нерухомість, ТзОВ «ДР Ґрін Україна», що торгує оптом хімпродуктами, ТзОВ «Єврофрукт», що торгує фруками, а також є спізасновником фермерського господарства «Сад-Ко».

Саме ТзОВ «Євро-Інвест-Холдінг» має будувати у Городку індустріальний парк «Захід ресурс». Торік Міністерство економічного розвитку і торгівлі України включило його до Реєстру індустріальних парків.

Сергій Бадяк також є керівником футбольного клубу «Городок» й співзасновником ГО «Ак Бокс Промоушен». Очолює останню організацію відомий боксер Андрій Котельник.

Як повідомляють ЗМІ, Сергій Бадяк, відомий теж за прізвиськом Дипломат, нібито нещодавно просував на посаду нового голови Львівської ОДА людину Рината Ахметова – Дениса Шмигаля. А «Обозреватель» писав, що Бадяка «вважають відомим контрабандистом».

У 2010 році у Городку Сергій Бадяк відкрив логістичний комплекс, на базі якого також функціонував відділ митного контролю Львівської митниці.