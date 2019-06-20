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Мерія виділила землю під будівництво торгово-офісного центру біля Стрийського ринку

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради затвердила ПП «Мега-тех» проект землеустрою та виділила дві земельні ділянки біля Стрийського ринку під спорудження торгово-офісного центру та багаторівневого паркінгу. «За» відповідну ухвалу проголосували депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з ухвалою, ПП «Мега-тех» отримало дві земельні ділянки на вул. Волоській площею 0,042 та 0,2182 га. На одній із них сьогодні розташована автостоянка.

На цій території підприємство також має власну нерухомість, яку «Мега-тех» придбало кілька років тому.

Зазначимо, що на вул. Волоській збираються будувати торгово-офісний центр та багаторівневий паркінг на 5-6 поверхів.

Як повідомляв Львівський портал, забудовник, ПП «Мега-Тех», спочатку хотів спорудити торгово-офісний центр висотою майже у 22 м, втім місцеві мешканці виступили проти і домоглися, щоб компанія понизила висотність. Відтак висота майбутнього центру змінюватиметься каскадом від 10 метрів (3 поверхи) до 21,6 м (6 поверхів).

Як розповідав керівник проекту будівництва Мар’ян Кардаш, для місцевих мешканців облаштують біля торгово-офісного центру громадський простір, ігровий майданчик, встановити підземні сміттєві контейнери та висадити зелень. Також він запевнив, що ПП «Мега-Тех» підпише з міською радою меморандум, у якому гарантуватиме виконання всіх вказаних вимог.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Мега-Тех» заснували у 1999 році, його власником є Дмитро Вітик. Він також володіє торгово-виробничою компанією «ДС», яка займається нерухомістю, та ТзОВ «Гордан і К», що виробляє будівельні вироби із пластмаси.

Основний вид діяльності ПП «Мега-Тех» вказаний як надання інших допоміжних комерційних послуг. Розмір статутного капіталу складає лише 1 000 гривень. Також станом на листопад компанія має більше 4700 гривень податкового боргу.

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