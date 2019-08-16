Діти-сироти отримають у Львові чотири квартири

Виконавчий комітет Львівської міської ради надав чотири квартири у Львові та Винниках позачерговикам зі списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Троє дітей-сиріт та одна дитина, яка позбавлена батьківського піклування, отримали від мерії по однокімнатній квартирі на вул. Біговій та на вул. Винна Гора у Винниках. Площа помешкань становить від 40 до 50 кв м.

Всі ці четверо дітей перебували у списку позачерговиків Львівської міської ради з 2017-2018 років.

Нагадаємо, торік для дітей-сиріт у Львові придбали 11 квартир. Загалом у 2018 році на Львівщині 87 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування отримали житло, яке придбали коштом державного та обласного бюджетів.