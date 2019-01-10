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Торік на Львівщині 87 дітей-сиріт отримали житло

Вероніка Рой

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У 2018 році на Львівщині 87 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали житло за кошти державного та обласного бюджетів. Про це сьогодні, 10 січня, під час брифінгу розповів начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«У 2018 році ми мали з державного бюджету майже 13, 5 млн грн на придбання житла для дітей-сиріт та осіб з числа сиріт. Також ми мали 7 млн грн з обласного бюджету на придбання житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучаючи місцеві кошти, ми по державному бюджету купили 21 об’єкт для 28 дітей сиріт та осіб з їх числа.  За кошти місцевого бюджету ми мали 6 млн 912 тис. грн. За ці гроші придбано 21 об’єкт для 45 дітей. Загалом у 2018 році у Львівській області у власність отримали житло 87 дітей-сиріт», – розповів він.

Також Володимир Лис зазначив, що на 2019 рік в обласному бюджеті закладено 7 млн грн, а також Львівщина отримала 16 млн грн субвенції з державного бюджету на придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та осіб з числа, позбавлених батьківського піклування.

«На сьогодні у нас залишилось 184 особи з числа дітей-сиріт, які перебувають на квартирному обліку. І серед є майже 50 дітей, яким є вік 21, 22, 23 роки. Тому цього року ми впершу чергу будемо забезпечувати житлом цих осіб, у яких проходить граничний вік. Бо відповідно до законодавства можуть бути безкоштовно забезпечені житлом особи з числа дітей-сиріт віком до 23 років…За два-три роки на Львівщині плануємо вирішити питання з забезпеченням житла для осіб з числа дітей-сиріт», – додав він.

Також у селі Бірки Яворівського району вже розпочали будівництво малого групового будинку. Відкриття планується у серпні-вересні цього року. В будинку зможуть проживати до 10 дітей з числа осіб, позбавлених батьківського піклування і з числа дітей сиріт, які мають інвалідність.

Додамо, що за 5 років на Львівщині забезпечили житлом більше 250 дітей-сиріт.

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