Торік для дітей-сиріт у Львові придбали 11 квартир

Із міського бюджету Львова на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, торік спрямували 5 млн грн. Відтак місто закупило дев’ять квартир, ще дві придбано за програмою співфінансування з Львівською ОДА. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається, Львівська міська рада спільно з опікунами придбала 9 квартир для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці кватири придбано в рамках унікальної для України Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 роки. Також 2 квартири придбано у співфінансуванні з ОДА. На придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн, хоча спочатку було заплановано виділити лише 2 млн. грн.

«Міська програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа у Львові діє з 2015 року. Для нас це дуже важлива і потрібна програма, адже мета Львова — щоби всі діти виховувалися в сім’ях, а коли вони вже мають повноліття, щоб вони усі мали повноцінні квартири. Тому, минулого року нам вдалося купити найбільшу кількість квартир за час дії програми — 9 квартир. Також 2 квартири для осіб з числа дітей-сиріт придбано за програмою співфінансування з ОДА.

На придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн, хоча спочатку передбачалося 2 млн. грн. Тому, минулого року нам вдалося придбати більше квартир, ніж в попередні роки. Варто відзначити, що минулого року ми також ще 9 квартир закріпили за дітьми-сиротами», – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

За її словами, на 2019 рік на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа передбачено 4 млн. грн.

Нагадаємо, за інформацією управління житлового господарства Львівської міської ради, 9 квартир (8 однокімнатних та 1 двокімнатна), загальною площею 356,4 кв м, для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано за програмою співфінансування з опікунами або особами з числа дітей, позбавлених батьківського піклування (міські кошти 3 839 606 грн, кошти фізичних осіб – 1 862 238 грн). Вартість придбаних квартир становить 5 701 845 грн. (у відсотках: кошти міста – 67%; кошти фізичних осіб – 33%).

Окрім того, також 2 квартири для осіб з числа дітей-сиріт придбано за програмою співфінансування з ОДА (кошти міста – 1 202 235 грн, кошти ОДА – 399 420 грн).

Додамо, що у Львові, ухвалою Львівської міської ради № 788 від 14.07.2016 року, затверджена Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 роки, а ухвалою Львівської міської ради від 13.07.2018 № 3745 затверджена Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018−2022 роки.