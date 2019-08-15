Четверо вчителів зі Львова пройшли у півфінал Global Teacher Prize Ukraine

Четверо педагогів зі Львова пройшли у півфінал національної премії Global Teacher Prize Ukraine та потрапили у ТОП-50 кращих вчителів України. Про це повідомляє «Освіторія», передає Львівський портал.

У півфінал премії Global Teacher Prize Ukraine, яку ще називають «Нобелівською премією» для вчителів, увійшли:

Олена Гальвіцька – вчителька початкових класів, ЗОШ №24 ім. М. Конопницької, Львів.

Тарас Ільчук – кларнет як спеціальний інструмент, Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. С. Крушельницької, Львів.

Олена Павлюк – математика, алгебра, геометрія, Креативна міжнародна дитяча школа, Львів.

Зоряна Тихойко – всесвітня історія, історія України, людина і світ, правознавство, художня культура, ліцей «Європейський», Львів.

Під час відбору до ТОП-50 педагогів України анкету кожного учасника перевірили три людини у різних містах держави. Тепер пів сотні вчителів ще мають пройти скайп-співбесіди та написати есе.

Згодом десять найкращих педагогів потрапляють у фінал національної премії. 31 серпня вони прибудуть до Харкова, де журі й визначить переможця. Втім його ім’я оголосять лише 5 жовтня на урочистій церемонії нагородження у Києві.

Зазначимо, премію Global Teacher Prize, яку ще називають «Нобелівською премією» для вчителів, започаткував арабський мільярдер Санні Варкі у 2014 році. Нагороду вручають за видатний внесок у професію вчителя, її розмір становить 1 000 000 доларів.

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine проходить вже втретє. Її ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача. Переможець премії отримає 250 тисяч гривень та поїде в Дубай на Світовий освітній форум.

Як повідомляв Львівський портал, минулого року до півфіналу премії Global Teacher Prize Ukraine потрапили чотири педагоги зі Львівщини. Один із них, вчителька української мови і літератури з Добротвору Олеся Браташ, дійшла до фіналу.