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«Нобелівська премія» для вчителів: педагогів Львова закликають позмагатися за чверть мільйона

Олена Карп'юк

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Львівських вчителів середньої школи запрошують подавати заявки на участь у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, яка пройде в Україні вже вдруге. Номінувати свого вчителя також зможуть пересічні українці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми шукаємо не просто вчителів-новаторів, а й тих, хто впливає своїми соціальними проектами на життя дітей. Наша мета – наголосити на важливості професії вчителя для майбутнього України та підняти її престиж. Саме тому цього року, окрім поїздки в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019, ми збільшуємо призовий фонд зі 100 000 гривень до 250 000, які отримає переможець Global Teacher Prize Ukraine», – розповіла голова громадської спілки «Освіторія», організаторка та голова журі премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

У 2017-му національна премія зібрала 2500 номінацій і 632 заявки з усіх областей країни. Переможець Global Teacher Prize Ukraine Паул Пшенічка потрапив до рейтингу «100 найвпливовіших українців» (вперше за 26 років незалежності в такому рейтингу опинився педагог).

«Ідея впровадити у звичайних школах уроки інклюзії та комунікації з дітьми, що мають інвалідність, народилася у мене під час відбіркового туру в Одесі. Спочатку вона здалася мені просто шаленою. Але завдяки Global Teacher Prize я відчула: те, що я роблю, справді важливо! Це додало мені сил, і ідея переросла у масштабну акцію, до якої приєдналося понад 500 шкіл з усієї України», – зазначила фіналістка премії, тифлопедагог Наталя Гладких.

Цього року найкращого вчителя України оберуть серед десятки фіналістів, які отримають рік безкоштовного навчання від ГС «Освіторія». До експертного журі національної премії увійшли голова «Освіторії» Зоя Литвин, телеведуча «1+1» і куратор премії Наталія Мосейчук, ініціатор і натхненник освітнього руху EdCamp в Україні Олександр Елькін та переможець Global Teacher Prize Ukraine 2017 Паул Пшенічка.

Заповнити анкету на участь або номінувати вчителя можна на офіційному сайті премії до 15 липня.

Зазначимо, Global Teacher Prize — «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.

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