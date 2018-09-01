Вчителька зі Львівщини увійшла у фінал «Нобелівської премії» для педагогів

Вчителька української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Добротвора Олеся Браташ пройшла у фінал національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яку ще називають «Нобелівською премією» для педагогів. Про це йдеться на офіційній сторінці премії у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у фінал національної премії пройшли 10 педагогів із різних куточків України. Серед них – й 45-річна Олеся Браташ.

Вчителька керується правилом «час трьох «Н»: немає нічого неможливого, і привчає до нього власних учнів. Щоб показати учням, що вони живуть у незвичайний час навіть у маленькому селищі, Олеся Браташ ініціювала відзначення в школі Дня Гідності, під час якого вони з учнями розглядали проблеми людської гідності, толерантності, повагу незалежно від гендерної та етнічної приналежності на прикладі програмних творів української літератури.

Також жінка ініціювала проведення в школі заходів у межах Міжнародної акції «16 днів проти насильства», щоб привернути увагу до проблем насильства у сім’ї. Разом із учнями планує долучитися до відзначення Міжнародного дня миру. Вони вже проводять флешмоби, уроки миру, беруть участь у Ході миру.

Водночас Олеся Браташ активізувала волонтерську роботу: з її ініціативи у добротвірській школі було створено волонтерський центр допомоги українським захисникам на сході України та вимушено переселеним громадянам. Заручившись підтримкою релігійної громади селища, вдалося зібрати понад 300 книг україномовної дитячої літератури для публічної бібліотеки у Слов’янську.

Як повідомляв Львівський портал, до півфіналу премії Global Teacher Prize Ukraine раніше увійшли чотири педагоги зі Львівщини.

Десятку фіналістів національної премії обирали представники дружніх освітніх організацій – EdCamp, EdEra, Microsoft, Impact Hub Odessa, !FEST/Школа вільних і небайдужих, Цифрове видавництво MCFR: Освіта.

«ТОП-10 учителів країни зберуться у вересні в асесмент-центрі у Львові, де на них чекатимуть нові знайомства, робота в командах, розваги та презентації, під час яких члени журі оберуть переможця», – додають організатори національної премії.

Зазначимо, премію Global Teacher Prize, яку ще називають «Нобелівською премією» для вчителів, започаткував арабський мільярдер Санні Варкі у 2014 році. Нагороду вручають за видатний внесок у професію вчителя, її розмір становить 1 000 000 доларів.

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine проходить вже вдруге. Її ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача. Переможець премії отримає 250 тисяч гривень та поїде в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019.

Як повідомляв Львівський портал, минулого року на національну премію подались 632 педагоги з усіх областей країни. Переможець Global Teacher Prize Ukraine Паул Пшенічка потрапив до рейтингу «100 найвпливовіших українців» (вперше за 26 років незалежності в такому рейтингу опинився педагог).

Фото: Facebook Олесі Браташ, WoMo