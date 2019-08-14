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Негода розійшлась на Львівщині не на жарт: знеструмлено вже понад сотню населених пунктів

Соломія Головіна

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Через сильні дощі сьогодні, 14 серпня, на території Львівщини тимчасово без електропостачання зосталося вже 107 населених пунктів у 12 районах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, станом на 14:00 14 серпня у регіоні знеструмлено 107 населених пунктів: 76 повністю та 31 частково. Найбільше відключень зафіксовано у Перемишлянському районі.

Для відновлення електропостачання працює 28 бригад «Львівобленерго» у складі 74 осіб та 31 одиниць техніки.

Внаслідок негоди  пошкоджено дахи 8 житлових будинків, через підняття ґрунтових вод підтоплені підвальні приміщення 30 житлових будинків, 9 закладів освіти та 2 медичних закладів у містах Дрогобичі, Трускавці, Бориславі та Стебнику. Для відкачки води задіяні підрозділи Головного управління ДСНС України у Львівській області та рятувальники 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією метеорологів, сильні дощі триватимуть до кінця поточної доби.  У зв`язку iз збереженням сильних дощiв, 14 – 15 серпня на рiчках басейну Днiстра очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1 – 1,5 м над рiвнями 14 серпня на 08:00 год. Мiсцями можливе затоплення заплав, с/г угiдь.

Як раніше повідомляв Львівський портал, станом на 7:30 14 серпня у Львівській області без електропостачання був 51 населений пункт.

Також ми публікували фото наслідків негоди: повалені дерева, затоплені вулиці.

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