Негода на Львівщині повалила дерева та затопила вулиці

У ніч на 14 серпня Львівщиною пройшла сильна злива, яка затопила чимало вулиць в області, а сильний вітер повалив дерева. Відтак мешканці публікують у соціальних мережах фото наслідків негоди, передає Львівський портал.

Зокрема, у Дрогобичі сильні опади спричинили затоплення вулиць та будинків на території міста. Як повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради, станом на ранок проблемними ділянками залишається мікрорайон Є. Коновальця, вулиці Володимира Володимира, Зварицька, Плебанія. Заїзд на вул. Є. Коновальця перекрито біля супермаркету «Сільпо», також мешканців закликають не заїжджати у мікрорайон у зв`язку із надмірною кількістю води.

«Скоординувавши роботу, надзвичайники та комунальники вирушили надавати мешканцям допомогу. Першочергово відселятимуть людей із затоплених ділянок. Також соціальні служби надаватимуть допомогу особам з інвалідністю. Зважаючи на прогноз погоди, служби швидкого реагування працюватимуть у посиленому режимі», – йдеться у повідомленні ДМР.

На сторінці у Facebook спільнота «Місто Турка» публікує фото, на яких видно, як затопило вулицю Шевченка у Турці.

У Жидачеві негода також наробила біди. Зокрема, користувачі у місцевій Facebook-спільноті «Моя Жидачівщина» також публікують фото затоплених вулиць та повалених дерев.

Мешканці Перемишлян також скаржаться на підполені вулиці.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС у Львівській області, у зв’язку із опадами на території Львівської області протягом 13 – 14 серпня відбулось підняття поверхневого стоку у м. Дрогобич, м. Трускавець, м. Борислав та м. Стебник. Для ліквідації наслідків негоди від Головного управління ДСНС України у Львівській області залучено 21 чоловік особового складу.

В м. Трускавець було відкачано воду з підвалу приміщення міської ради на вул. Бориславська, 20.

В м. Борислав тривають роботи з відкачки води з підвалу житлового будинку на вул. Коваліва, 53 та підвалу КП «Зелений Світ» на вул. І. Сеник, 17.

В м. Стебник проводиться відкачка води з підвалу Стебницької міської лікарні на вул. Січових Стрільців, 2.

Фото: соціальні мережі, ДСНС