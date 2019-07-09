Зеленський звільнив ще п’ятьох голів РДА на Львівщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив ще п’ятьох голів райдержадміністрацій на Львівщині. Відповідні розпорядження розміщенні на сайті глави держави.
Зокрема, Зеленський звільнив голову Турківської районної державної адміністрації Олександра Лабецького, голову Пустомитівської РДА Ігоря Хруня, голову Кам’янка-Бузької РДА Володимира Кирилича, голову Жовківської РДА Надію Щур та голову Дрогобицької РДА Андрія Шевкенича.
Нагадаємо, 8 липня Зеленський звільнив голову Самбірської РДА, голову Мостиської РДА та голову Городоцької РДА.
Вероніка Рой