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Зеленський звільнив очільника Стрийської РДА

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 22 липня, Президент України Володимир Зеленський звільник очільника Стрийської районної державної адміністрації Львівської області. Про це йдеться у розпорядженні №234/2019-рп, яке опубліковано на сайті президента, передає Львівський портал.

 

«Звільнити Зубрицького Василя Богдановича з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України», – йдеться у повідомленні.

Фото: FB/Василь Зубрицький

 

Як повідомляв Львівський портал, на початку липня Володимир Зеленський звільнив вісім очільників районних державних адміністрацій на Львівщині.

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