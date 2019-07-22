Зеленський звільнив очільника Стрийської РДА

Сьогодні, 22 липня, Президент України Володимир Зеленський звільник очільника Стрийської районної державної адміністрації Львівської області. Про це йдеться у розпорядженні №234/2019-рп, яке опубліковано на сайті президента, передає Львівський портал.

«Звільнити Зубрицького Василя Богдановича з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на початку липня Володимир Зеленський звільнив вісім очільників районних державних адміністрацій на Львівщині.