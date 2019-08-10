За тиждень піші патрулі Нацгвардії затримали 32 особи

За перший тиждень самостійні піші патрулі Національна гвардія України затримали 32 особи за підозрами у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС України.

Також зазначається, що крім згаданих 32-х, ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, в районі проведення операції Об’єднаних сил та місцях літнього оздоровчого сезону.

За словами правоохоронців, левова частина таких правопорушень (затримано 22 особи) кваліфіковано за статтею 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Як повідомляв Львівський портал, з 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України патрулюватимуть українські населені пункти.