ОСТАННІ НОВИНИ

За тиждень піші патрулі Нацгвардії затримали 32 особи

Анастасія Мельник

|

За перший тиждень самостійні піші патрулі Національна гвардія України затримали 32 особи за підозрами у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС України.

 

Також зазначається, що крім згаданих 32-х, ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, в районі проведення операції Об’єднаних сил та місцях літнього оздоровчого сезону.

За словами правоохоронців, левова частина таких правопорушень (затримано 22 особи) кваліфіковано за статтею 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Як повідомляв Львівський портал, з 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України патрулюватимуть українські населені пункти. 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...