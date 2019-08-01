Від сьогодні у Львові патрулюватиме Нацгвардія

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України патрулюватимуть українські населені пункти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

За словами командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

Зазначається, що планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.

«У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 автівок та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляє пресслужба Військової частини 4114, у Львові до патрулювання залучать майже 100 військовослужбовців Нацгвардії, чотири автопатруля та три кінологи зі службовими собаками.