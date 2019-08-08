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Віталій Портников: «Зеленському і його прихильникам час зрозуміти: Путін розпочав війну, щоб демонтувати українську державність»

Наталя Дуляба

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Український журналіст, політичний оглядач та публіцист Віталій Портников про окупацію Донбасу, роль президента і самих українців у боротьбі із країною-агресором, а також про те, чи має право Володимир Зеленський вести перемовини з Володимиром Путіним як із «посередником» військових дій на сході країни:

«Після чергового загострення на Донбасі і загибелі українських військових президент України Володимир Зеленський зателефонував російському колезі Володимиру Путіну та, за його власними словами, попросив вплинути на так звану «ту сторону», щоб вона перестала вбивати наших громадян. Я не маю нічого проти контактів українського президента із російським, коли мова йде про необхідність встановлення миру чи хоча б перемир’я на окупованій Російською Федерацією території Донбасу. Але я вважаю абсолютно неприпустимим продовження ставлення до Володимира Путіна як до людини, яка є якимось посередником у конфлікті між Росією та Україною, і може вплинути на якусь «ту сторону». Росія безпосередньо відповідає за всі військові дії на Донбасі. Російськими найманцями керують російські спецслужби із російського генерального штабу.

Володимир Зеленський може розмовляти з Володимиром Путіним не як із посередником, а як з людиною, яка безпосередньо відповідає за загибель українських громадян внаслідок дій окупантів на Донбасі. Це саме окупація, ніяке не повстання. Це ніяка не конфронтація з тією стороною, це – справжня війна з Росією. Володимиру Зеленському та його прихильникам час вже зрозуміти цю просту річ й усвідомити, що Володимир Путін не бажає ніякого миру з Україною. Він розпочав війну з нами, щоб вона закінчилася поразкою нашої держави, демонтажем української державності.

Від президента України, головнокомандувача Збройними Силами, залежить жорстке протистояння російській агресії, а від громадян України – боротьба з цією агресією. В українців є один простий вибір: або реально пручатися російській агресії і розуміти, що ця боротьба триватиме роками, можливо, все президентство Зеленського і навіть його наступників, або капітулювати перед Росією і погодитися на інтеграцію українських земель до складу Російської Федерації. Жодного іншого вибору сьогодні українці не мають. Варто це зрозуміти і Володимиру Зеленському, і українським громадянам. Варто прокинутися, панове!».

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