Міністр інфраструктури пояснив, чому російський літак пролетів над Львовом

Рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над Україною через грозовий фронт. Відповідний дозвіл на входження у повітряний простір України надав «Украероцентр». Про це у коментарі журналісту Львівському порталу відповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами Володимира Омеляна, у випадках обходу небезпечних явищ погоди, які можуть призвести до авіакатастрофи, Україна може дозволити російським літакам порушити повітряні кордони.

«Є офіційне роз’яснення Украероруху. Радою з безпеки польотів Державної авіаційної служби України протокольним рішенням від 2 грудня 2015 року було затверджено, що у випадках обходу небезпечних явищ погоди (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном), усім повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в Російській Федерації, може бути дозволено вхід до повітряного простору України згідно законодавчих й нормативно-правових актів України у галузі авіації та сфері використання повітряного простору, із дотриманням стандартів та рекомендованої практики ICAO», – повідомив він.

Водночас міністр додав, що такі дії були узгоджені і погоджені капітаном літака, диспетчером Львівського районного диспетчерського центру та «Украероцентром».

«Також дії персоналу обслуговування повітряного руху передбачені в угоді (LOA) між органами ОПР України та Польщі. 07 серпня 2019 року о 17.58 (за київським часом) диспетчер Львівського РДЦ запитав дозвіл у провідного інженера Украероцентру на вхід ПС Boeing-733 REG -VQBMG (а\к «Глобус» Російська Федерація) у зв’язку з необхідністю обходу небезпечних явищ погоди. Дозвіл було надано та у 18.02 зазначене пасажирське судно зайшло до повітряного простору України ПОД LABOD на ешелоні Fl370, та вийшло з повітряного простору України ПОД AMIRI 18.33 Fl370», – зазначив Володимир Омелян.

Як раніше повідомляв Львівський портал, рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над територією України. Російський лайнер вилетів із італійського Барі до Москви, влетів у повітряний простір України та пролетів над Львовом та Луцьком.

Як відомо, українське небо закрите для російських літаківіз 26 листопада 2015 року. Прийняте рішення обумовлене систематичним порушенням правил польотів і порядку використання повітряного простору України з боку російських авіаперевізників (через окупацію Криму – ред.), та має на меті попередити будь-які можливі провокації в повітряному просторі України.

До слова, Російська Федерація зупинила видачу дозволів на проліт території РФ українськими авіакомпаніями ще в серпні 2014 року.

«S7 Airlines» (офіційна назва ВАТ «Авіакомпанія «Сибір») – російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів.