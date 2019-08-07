Російським авіакомпаніям відкрили небо над Львовом та Луцьком?

Рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над територією України, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними системи Flightradar24, російський лайнер вилетів із італійського Барі до Москви, сьогодні об 13.44 годині і близько 15.00 влетів у повітряний простір України. Мало того, Boeing 737-8LP пролетів над Львовом та Луцьком та вилетів з України у повітряний простір Білорусі в районі населеного пункту Бутове.

Близько 30 хвилин повітряне судно порушувало повітряний простір України.

Як відомо, українське небо закрите для російських літаків із 26 листопада 2015 року. Прийняте рішення обумовлене систематичним порушенням правил польотів і порядку використання повітряного простору України з боку російських авіаперевізників (через окупацію Криму – ред.), та має на меті попередити будь-які можливі провокації в повітряному просторі України.

До слова, Російська Федерація зупинила видачу дозволів на проліт території РФ українськими авіакомпаніями ще в серпні 2014 року.

«S7 Airlines» (офіційна назва ВАТ «Авіакомпанія «Сибір») – російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів.