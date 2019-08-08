Головного митника Львівщини звільнять 12 серпня

Начальника Львівської митниці ДФС Левка Прокіпчука звільнять за власним бажанням 12 серпня. Відповідний наказ підписав в.о. голови ДФС України Денис Гутенко, передає ZAXID.NET.

З текстом наказу ви можете ознайомити нижче:

Як повідомляв Львівський портал, 6 липня Президент України Володимир Зеленський порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС.

Згодом 9 липня з’явилася інформація, що Левка Прокіпчука звільнили з обійманої посади. Проте пізніше з’ясувалося, що начальник Львівської митниці лишень пішов у відпустку.

До слова, 13 липня в Одесі президент Володимир Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.

Відтак 14 липня в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення. А 17 липня Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з обійманої посади.