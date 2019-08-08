ОСТАННІ НОВИНИ

Головного митника Львівщини звільнять 12 серпня

Анастасія Мельник

|

Начальника Львівської митниці ДФС Левка Прокіпчука звільнять за власним бажанням 12 серпня. Відповідний наказ підписав в.о. голови ДФС України Денис Гутенко, передає ZAXID.NET.

 

З текстом наказу ви можете ознайомити нижче:

(Фото: ZAXID.NET)

 

Як повідомляв Львівський портал, 6 липня Президент України Володимир Зеленський порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС.

Згодом 9 липня з’явилася інформація, що Левка Прокіпчука звільнили з обійманої посади. Проте пізніше з’ясувалося, що начальник Львівської митниці лишень пішов у відпустку.

До слова, 13 липня в Одесі президент Володимир Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.

Відтак 14 липня  в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення. А 17 липня Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з обійманої посади.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...