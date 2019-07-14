Керівник ДФС написав заяву на звільнення

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Львівський портал.

«Шановний пане президенте! Доїхав додому.Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби», – написав Олександр Власов.

Посадовець додав, що у понеділок направить заяву до Кабінету міністрів.