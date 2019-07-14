ОСТАННІ НОВИНИ

Керівник ДФС написав заяву на звільнення

Анастасія Мельник

|

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Львівський портал.

 

«Шановний пане президенте! Доїхав додому.Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби», – написав Олександр Власов.

Посадовець додав, що у понеділок направить заяву до Кабінету міністрів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени
Анастасія МЕЛЬНИК
Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени

Бізнесмени, учасники бойових дій, бувалі політики та популярний співак. Львівський портал продовжує розповідати про люде...

Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120

Опубліковано список семи кандидатів, які претендують на крісло у Верховній Раді України по 120 окрузі. Тут свого депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...