Кабмін звільнив керівника ДФС 

Сьогодні, 17 липня, Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну, передає Економічна правда.
«Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено», – повідомив Володимир Гройсман.
За його словами, оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, тепер ці обов’язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби.
Як повідомляв Львівський портал, 14 липня в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.
Раніше, 13 липня, в Одесі президент Володимир Зеленський закликав Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.
Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY
— Офіс Президента (@APUkraine) July 13, 2019
Анастасія Мельник