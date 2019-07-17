Кабмін звільнив керівника ДФС 

Сьогодні, 17 липня, Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну, передає Економічна правда.

«Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено», – повідомив Володимир Гройсман.

За його словами, оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, тепер ці обов’язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби.

Як повідомляв Львівський портал, 14 липня в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.

Раніше, 13 липня, в Одесі президент Володимир Зеленський закликав Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.