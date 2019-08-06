ОСТАННІ НОВИНИ

Рекомендації на бюджет отримали понад 60 тисяч вступників, – Гриневич

Анастасія Мельник

|

Рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання отримали понад 60 тисяч вступників. Про це повідомило Радіо Свобода із посиланням на міністра освіти і науки Лілію Гриневич.

 

«Цього року рекомендації до зарахування на бюджет отримали 60 354 вступників, які вступали на базі 11-го класу повної загальної середньої освіти. З них до 1 серпня підтвердили свій намір навчатися на пропонованих місцях 87,1%, тобто 52,8 тисячі вступників. Треба теж пам’ятати, що до цього обсягу державного замовлення треба додати ще 8850 місць, які були надані для навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, це вищі військові заклади», – розповіла Лілія Гриневич.

За її словами, майже 13% абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, відмовилися від навчання, що свідчить про те, що немає потреби подавати сім заяв у різні вузи на бюджетні місця.

Зарахування на бюджетні місця бакалаврату завершилося 1 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця триває до 9 серпня. Крайній термін зарахування на контракт – 30 вересня.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство освіти та науки України з наступного року планує внести зміни до умов прийому в заклади вищої освіти і зменшити кількість заяв, які можуть одночасно подати абітурієнти, з 7 до 5.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...