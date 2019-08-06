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З наступного року Міносвіти планує зменшити кількість заяв для вступників на бюджет

Вероніка Рой

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Міністерство освіти та науки України з наступного року планує внести зміни до умов прийому в заклади вищої освіти і зменшити кількість заяв, які можуть одночасно подати абітурієнти, з 7 до 5. Про це на брифінгу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

 

«З наступного року ми внесемо зміни до умов прийому, і буде доцільно залишити лише 5 заяв на бюджет. Кількість спеціальностей не буде обмежена, можна буде подати 5 заяв на 5 спеціальностей», – сказала Гриневич.

За її словами, це пов’язано з тим, що багато вступників не використовували можливість подання 6 та 7 заяв.

Згідно з нині існуючими вимогами, цьогоріч вступники на бакалавра чи наскрізного магістра могли подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

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