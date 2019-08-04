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На Любінській «Рено Кенго» насмерть збив чоловіка, який перебігав дорогу поза переходом

Вероніка Рой

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Вчора, 3 серпня, у Львові на вулиці Любінській, 98 автомобіль «Рено Кенго» насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Згідно із повідомленням, о 21:50 год. у м. Львові по вул. Любінська, 98 водій автомобіля «Рено Кенго», 70-річний мешканець м. Львова, скоїв наїзд на пішохода, який намагався перейти проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, раптово вийшовши на неї.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці пригоди. Особа пішохода встановлюється.

Фото: Ігоря Зінкевича

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