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В львівській лікарні патологоанатоми вимагали хабарі

Вероніка Рой

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Детективи розслідують факти вимагання хабарів працівниками патологоанатомічного відділення однієї із львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Згідно із повідомленням, до правоохоронців надійшла оперативна інформація про вимагання хабарів працівниками патологоанатомічного відділення однієї із львівських лікарень за пришвидшення проведення розтину тіл, видачу висновків за його результатами та бальзамування померлих.

Детективи слідчого управління Головного управління Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва  обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).  Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На підставі ухвали суду 30 липня проведено обшук у приміщенні патологоанатомічного відділення, під час якого були вилучені комп’ютерна техніка, документація та грошові кошти в сумі 22 000 гривень, 1 600 євро та 2 600 доларів США.

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