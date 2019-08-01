В Стрию у річці втопилася 11-річна дівчинка

В місті Стрий у річці потонула 11-річна дівчинка. Тіло дитини виявили в п’яти метрах від берега на глибині приблизно 2,5 метрів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Стрийський відділ поліції сьогодні, 1 серпня, близько опівдня надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у водоймі втопилася дитина.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблою виявилася 11-річна місцева мешканка, учениця 6-го класу, яка разом із двома подругами відпочивала на річці Стрий. Тіло дівчинки виявили в п’яти метрах від берега на глибині приблизно 2,5 метрів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тіло дитини скероване на експертизу. З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.