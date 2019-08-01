ОСТАННІ НОВИНИ

На Шевченка загорівся сміттєвоз

Вероніка Рой

|

Вчора, 31 липня, у Львові на вулиці Шевченка загорівся сміттєвоз МАN. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, о 18:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шевченка. Пожежа виникла в сміттєвозі «МАN». До місця події негайно виїхали рятувальники.

Як з’ясувалось, водій автомобіля під час руху почув стукіт під капотом. Водій негайно зупинив автівку, заглянув під кабіну та побачив вогонь. За 3 хвилини після надходження повідомлення про подію вогнеборці прибули до місця виклику. Кабіна водія була повністю охоплена вогнем. О 18:13 локалізували пожежу та о 18:16 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну водія.

Фото: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...