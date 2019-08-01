На Шевченка загорівся сміттєвоз

Вчора, 31 липня, у Львові на вулиці Шевченка загорівся сміттєвоз МАN. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як повідомляється, о 18:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шевченка. Пожежа виникла в сміттєвозі «МАN». До місця події негайно виїхали рятувальники.

Як з’ясувалось, водій автомобіля під час руху почув стукіт під капотом. Водій негайно зупинив автівку, заглянув під кабіну та побачив вогонь. За 3 хвилини після надходження повідомлення про подію вогнеборці прибули до місця виклику. Кабіна водія була повністю охоплена вогнем. О 18:13 локалізували пожежу та о 18:16 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну водія.

Фото: ДСНС