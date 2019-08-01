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До опалювального сезону Львівщина готова на 60%

Наталя Дуляба

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До опалювального сезону 2019/2020 років Львівська область наразі готова на 60%. Про це сьогодні, 1 серпня, Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Комунальники встигли підготувати до нового опалювального сезону 780 котелень, 11 262 житлові будинки, майже 1500 об’єктів соціально-культурного значення, а також замінити понад 6 км теплових мереж.

Ще у 1629 будинках на території області відремонтували дахи, а у сфері водопостачання відремонтували й замінили 17,2 км водопровідних та 6,1 км каналізаційних мереж.

Вже з 12 серпня посадовці Львівської ОДА почнуть виїжджати з перевірками у райони, аби з’ясувати стан і якість виконаних робіт.

Як розповів голова облдержадміністрації Маркіян Мальський, особливої уваги потребує підготовка до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі.

«Учора та позавчора ми відвідали ТЕЦ. Є частина людей, яка саботує цей процес, але ми й надалі працюємо над відновленням діяльності. Станом на сьогодні можна стверджувати, що на Новороздільській та Новояровіській  ТЕЦ на 67% та 70% відповідно здійснені роботи. У нас є робочі групи, ми активно працюємо. Ця ситуація – пріоритетна для нас та перебуває на моєму особистому контролі», – наголосив Мальський.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

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