Державні шахти заборгували за електроенергію близько 15 мільярдів гривень

Усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальна суму близько 15 млрд грн. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.

«Усі 33 державні шахти заборгували близько 15 млрд грн за поставлену їм електроенергію. Ці борги накопичилися упродовж попередніх років та поточного періоду», – розповів Михайло Волинець.

За його словами, наразі знеструмлена шахта «Південнодонбаська №1», але це періодично відбувається щодо усіх шахт: «Львіввугілля», «Волиньвугілля», «Торецьквугілля», «Первомайськвугілля», «Лисичанськвугілля», «Шахта ім. М. С. Сургая», шахта «Південнодонбаська № 1», ДП «Мирноградвугілля».

Михайло Волинець додав: «Їх періодично постійно відключають».

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 серпня заборгованість із заробітної плати шахтарям становить понад один мільярд гривень.