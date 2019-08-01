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Заборгованість із зарплати гірникам перевищила один мільярд гривень

Анастасія Мельник

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Станом на 1 серпня заборгованість із заробітної плати шахтарям становить понад один мільярд гривень. Про це повідомив очільник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй Facebook-сторінці, передає Львівський портал.

 

«Сьогодні, 1-го серпня, заборгованість із заробітної плати шахтарям складає понад один мільярд гривень. Наразі ситуація у вугільній галузі досить критична», – повідомив Михайло Волинець.

За його словами, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до президента України Володимира Зеленського, прем’єрміністра Володимира Гройсмана та ВР України, щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді не отримано й досі.

«Також на нараді було вирішено, у разі не виконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства із касками у руках», – розповів Михайло Волинець.

Він також додав, що наразі продовжується блокування роботи шахт ДП «Львіввугілля» через відмову збагачування гірничої маси ПрАТ «Львівська вугільна компанія».

 

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