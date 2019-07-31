На Яворівському полігоні майбутні офіцери складають випускні іспити

Майже три десятки військовослужбовців завершують навчання у межах «Лідерських курсів» Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Всі вони зараз складають випускні іспити на Яворівському полігоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

Під час іспитів випускники «Лідерських курсів» повинні підтвердити свою кваліфікацію з вогневої підготовки, бойової роботи, зі стрільби та управління вогнем, з управління діями механізованих або артилерійських підрозділів тощо.

Оцінює рівень знань майбутніх офіцерів екзаменаційна комісія, яку очолює заступник командувача військ Оперативного командування «Захід» з територіальної оборони полковник Анатолій Шевченко.

«Безсумнівно, всі слухачі пілотного проекту «Лідерські курси» набули достатнього рівня теоретичних знань та практичних навичок для реалізації обов’язків командира взводу в повсякденній діяльності. А головне – вони здатні готувати свої підрозділи до виконання бойових завдань, управляти їхніми діями та діями можливих сил і засобів посилення в бойових умовах», – розповів один із розробників освітнього проекту, професор кафедри тактики Сергій Похнатюк.

Принциповою і головною відмінністю «Лідерських курсів» від класичної форми підготовки офіцерів упродовж 4-5 років є те, що всі слухачі вже приходять на навчання з вищою освітою не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Обсяг знань та навичок, отриманих за рік інтенсивного вишколу, дозволяє їм керувати виключно підрозділами не більше взводу. А для призначення на вищі посади рівня «рота-батальйон» їм у перспективі необхідно підвищити свою кваліфікацію на відповідних курсах.

«Головне – не лінуватись і вчитись. Професійний рівень викладачів та розвинута навчально-матеріальна база Академії в повному обсязі сприяють здобуттю необхідних знань. Насправді все сподобалось і я вже не дочекаюсь, коли потраплю на наступний щабель військової кар’єри – буду призначений на офіцерську посаду у військах», – поділився враженнями після складання одного з екзаменів молодший сержант Максим Богачук.

Він також додав, що високій мотивації військових сприяє позитивне ставлення командирів та викладачів. Так, під час розподілу випускників перших «Лідерських курсів» на офіцерські посади у військах були враховані не лише рівень знань та компетентності кожного слухача, але й їхні власні побажання.

Вже в неділю, 4 серпня, на три десятки військових чекатимуть урочистості з нагоди завершення навчання в Національній академії сухопутних військ.

Як повідомляв Львівський портал, освітній проект «Лідерські курси» протягом одного року готує кваліфікованих офіцерів для ЗСУ. Детальніше про таке пришвидшене навчання в Академії сухопутних військ можна дізнатися тут.