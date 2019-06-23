Академія сухопутних військ запрошує здобути офіцерське звання за один рік

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного триває освітній проект «Лідерські курси», який передбачає підготовку кваліфікованих офіцерських кадрів для ЗС України за 1 рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

Вимоги до кандидатів на навчання:

цивільні особи – громадяни України, військовослужбовці строкової чи служби за контрактом, віком до 30 років ;

; наявність вищої освіти не нижче освітнього ступеню «бакалавр»;

придатність до військової служби за станом здоров’я ;

до військової служби ; бажання поповнити офіцерський корпус Українського війська.

При зарахуванні на навчання слухачі підписують контракт зі Збройними Силами України та отримують грошове забезпечення від 10 тис. грн. на місяць, інші види забезпечення, а також користуються усіма соціальним гарантіями, які передбачені для військовослужбовців за контрактом.

Термін навчання – 12 місяців, по завершенню якого та за умов успішного складання іспитів усі випускники курсів отримають кваліфікацію «офіцер управління тактичного рівня», військове звання «молодший лейтенант» та будуть призначені для подальшого проходження служби на посадах офіцерського складу в ЗС України.

Підготовка здійснюватиметься за напрямками:

«Управління діями підрозділів механізованих військ»;

«Управління діями підрозділів танкових військ»;

«Управління діями підрозділів наземної артилерії».

Відбір кандидатів на навчання розпочинається з 13 серпня 2019 року!

За довідковою інформацією звертатись: