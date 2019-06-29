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В Академії сухопутних військ розповіли, як здобути офіцерське звання за один рік

Наталя Дуляба

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У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного діє освітній проект «Лідерські курси», який протягом одного року готує кваліфікованих офіцерів для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

 

Вимоги до кандидатів на навчання:

  • цивільні особи – громадяни України, військовослужбовці строкової чи служби за контрактом віком до 30 років;
  • вища освіта (не нижче освітнього ступеня «бакалавр»);
  • придатність до військової служби за станом здоров’я;
  • бажання поповнити офіцерський корпус Українського війська.

При зарахуванні на навчання слухачі підписують контракт зі Збройними Силами України та отримують від 10 000 гривень на місяць й інші види забезпечення, а також користуються усіма соціальним гарантіями, які передбачені для військовослужбовців за контрактом.

Термін навчання – 12 місяців. За умови успішного складання іспитів усі випускники курсів отримають кваліфікацію «офіцер управління тактичного рівня», військове звання «молодший лейтенант». Після цього їх призначать для подальшого проходження служби на посадах офіцерського складу в Збройних Силах України.

Підготовка здійснюватиметься за напрямками:  «управління діями підрозділів механізованих військ», «управління діями підрозділів танкових військ» та «управління діями підрозділів наземної артилерії».

Відбір на навчання стартує з 13 серпня 2019 року. За деталями звертайтесь за телефоном: (093) 033 70 87 або пишіть на електронну адресу asvpress@gmail.com.

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