До Львова приїде очільник ПЦУ Епіфаній

17-18 серпня у Львові відзначатимуть 30-ту річницю відродження Української автокефальної православної церкви. З цієї нагоди до міста завітає предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній. Про це повідомляє Духовна велич Львова, передає Львівський портал.

Митрополит Епіфаній прибуде до Львова разом із єпископатом. Загалом на святкування 30-ої річниці УАПЦ приїдуть близько 35 єпископів із усіх єпархій України.

Протягом 17-18 серпня у Львові відбудеться низка святкових заходів: урочиста академія в Оперному театрі, панахида на могилах Патріярха Димитрія та борців за волю України, всенічна відправа у Петро-Павлівській церкві, яка стала центром ІІІ відродження УАПЦ.

У неділю, 18 серпня, Митрополит Епіфаній очолить святкову літургію у Свято-Володимирському храмі ПЦУ, що у Винниках. Під час літургії співатимуть три хори, які протягом 30 років активно працювали для розвитку Православної Церкви.

Як відомо, 19 серпня 1989 року прот. Володимир Ярема (з 1993 року – Патріярх УАПЦ Димитрій) проголосив у Петро-Павлівській церкві м. Львова ІІІ відродження УАПЦ: відхід парафії від Московської Патріярхії та початок формування церковної структури УАПЦ. Парафія повідомила цю інформацію телеграмою Вселенській та Московській Патріярхії, а також Предстоятелю УАПЦ у діаспорі Митрополиту Мстиславу Скрипнику.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив Владика на зустрічі з журналістами, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».