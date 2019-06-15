До Львова в серпні приїде Митрополит Епіфаній

З нагоди відзначення 30-річного ювілею з часу відновлення Української православної автокефальної церкви до Львова у серпні до Львова приїде Предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній. Про це йдеться у повідомленні Львівської єпархії ПЦУ.

Як повідомляється, 17 серпня буде відслужено всенічне богослужіння у Петро-Павлівській церкві м. Львова. Очолить відправу Митрополит Київський, глава ПЦУ Блаженніший Епіфаній. Також 18 серпня урочиста св. Літургія буде відслужена у Свято-Володимирському храмі м. Львів-Винники, початок о 9.00. Богослужіння очолить Блаженніший Епіфаній у спіслужінні єпископату Православної церкви України та запрошеного духовенства.

Окрім цього, 17 серпня глава Православної церкви України проведе урочисту академію за участі духовенства та мирян ПЦУ у Львівському театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької;

До слова, 9 серпня 1989 р. у Петро-Павлівькій церкві м. Львова священниками о. Володимиром Яремою (Патріярхом Димитрієм) та о. Іваном Пашулею було проголошено ІІІ Відродження УАПЦ.

Зазначимо, що це буде другий візит глави ПЦУ до Львова. 10 квітня цього року Митрополит Епіфаній привіз до Львова чудотворну ікону Матері Божої. 11 квітня, він зустрівся зі львівськими журналістами, аби поговорити про перехід громад до ПЦУ, про визнання її автокефалії. Львівський портал розповів про все, що говорив очільник Української Православної Церкви. Детальніше читайте у нашому матеріалі.