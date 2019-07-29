У Львівському перинатальному центрі відновлять «Вікно життя»

Вже найближчим часом у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, що на вул. Джорджа Вашингтона, 6, знову діятиме «Вікно життя» для немовлят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Офіційне відкриття «Вікна життя» у перинатальному центрі відбудеться у четвер, 1 серпня, об 11:00 год. Саме тут батьки, які через певні обставини не можуть опікуватись немовлям, анонімно зможуть залишити дитину.

Відновлення «Вікна життя» проходитиме у межах Тижня підтримки грудного вигодовування. Об 11:30 год. у перинатальному центрі розпочнеться День відкритих дверей, а для майбутніх батьків проводитимуть лекції.

Зазначимо, що частина Львівського перинатального центру відновила свою роботу у квітні 2018 року. Втім «Вікна життя» у медзакладі не було.

Ще одне «Вікно життя» з 2017 року діє у міській дитячій клінічній лікарні Львова.