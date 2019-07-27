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ЦВК отримала вже майже всі протоколи про результати виборів

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах в Раду вже від 183 з 199 округів. Про це пише Інтерфакс-Україна, передає Львівський портал.

 

На засіданні у п’ятницю, 26 липня, Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи про підсумки голосування ще у 67 окружних виборчих комісій.

«Таким чином станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів», – повідомили в комісії.

Раніше в коментарі РБК-Україна заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що ЦВК оголосить про підсумки виборів вчасно.

«У ЦВК є 15 днів (з дня виборів). В межах цього терміну ЦВК встановить результат», – сказав Радченко.

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня.

26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на Львівщині. Найбільше мешканці області голосували за партію Святослава Вакарчука «Голос», із невеликим розривом далі йде президентська «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Хоча раніше трійка партій-лідерів на Львівщині виглядала по-іншому: лідером був «Голос», на другому місці – «Європейська солідарність», а вже потім йшла «Слуга народу».

Як повідомляв Львівський портал, на закордонних дільницях українці, які живуть за межами держави, обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».

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