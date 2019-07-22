На окрузі №122 «Самопоміч» може отримати єдиного представника у Раді

Міський голова Яворова Павло Бакунець впевнено лідирує на 122 виборчому окрузі, який охоплює всю Жовківщину та Яворівщину. Такі дані 22,43% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

Павло Бакунець – єдиний кандидат від політичної партії «Самопоміч», який впевнено лідирує на позачергових виборах до парламенту із 31.67% голосів.

Слідом за ним йде депутат Яворівської районної ради від «Української Галицької Партії», директор ПП «Комфортмістобуд». Кандидат від політичної партії «Голос», Віталій Андрейко, у якого лише 10,94% голосів виборців.

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Як відомо, стати парламентарем у цьому окрузі прагнули 20 людей. Інформацію про всіх кандидатів можна дізнатись тут.