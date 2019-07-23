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Мешканцю Львівщини, який під час пиятики вбив пенсіонера, «світить» 15 років за ґратами

Наталя Дуляба

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Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства раніше неодноразово судимому 39-річному чоловіку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 20 липня цього року під час розпивання спиртних напоїв на дачі у селі Долиняни Горордоцького району між підозрюваним і його 71-річним товаришем виникла сварка. Під час неї зловмисник завдав потерпілому численні удари по голові тупим ударом.

Від отриманих травм дідусь помер, а фігурант справи втік із місця події на викраденому автомобілі. Згодом правоохоронці його впіймали, суд вже помістив чоловіка під варту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). За вчинене на лиходія чекає до 15 років тюрми.

Наразі триває розслідування, призначено судові експертизи.

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