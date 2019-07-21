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На Львівщині спіймали чоловіка, який вбив дідуся, а потім його обікрав

Наталя Дуляба

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У суботу, 20 липня, на території дачного кооперативу одного зі сіл Городоччини правоохоронці виявили мертвого дідуся, на тілі якого були ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, загиблим виявився 72-річний власник дачі, мешканець Городка. Також вони з’ясували, що напередодні між загиблим і раніше судимим 39-річний мешканцем району, котрий допомагав йому по господарству, виник конфлікт.

Чоловік наніс дідусеві кілька ударів металевою палицею по голові. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

«Після цього зловмисник заволодів автомобілем жертви та намагався втекти. Невдовзі патрульні поліцейські затримали його на трасі Львів – Шегині та доставили у Городоцьке відділення поліції. Викрадений автомобіль «Сітроен Берлінго» правоохоронці вилучили», – йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, санкція якої передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, та за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: патрульна поліція

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