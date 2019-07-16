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На Львівщині голосуватимуть понад сім тисяч виборців з інших областей

Вероніка Рой

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Уже наступної неділі, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Відтак понад сім тисяч виборців з інших областей голосуватимуть на Львівщині. Про повідомила ця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Зоряна Павлів, передає пресслужба Львівської ОДА.

 

За її словами, учора, 15 липня, був останній день, коли у відділах ведення Реєстру можна було тимчасово змінити місце голосування (ТЗМГ). Тепер (до 18 липня включно) цю процедуру можна зробити, звернувшись до місцевого загального суду із позовом про уточнення списку виборців.

Загалом за весь період з початку виборчого процесу відділи ведення Реєстру Львівщини (а таких в області є 34) прийняли 17 тисяч 119 заяв про ТЗМГ. Причому 7 тисяч 160 таких заяв (майже 42%) прийняли львівські відділи (їх є 6 – у кожній районній адміністрації Львівської міської ради). Для порівняння, перед першим туром цьогорічних президентських виборів аналогічних заяв було 20 тисяч 271, а перед другим туром – 22 тисячі 228.

Зоряна Павлів повідомила, що за даними Державного реєстру виборців, станом на 15 липня, 13 тисяч 666 виборців обрали місцем голосування Львівщину, з яких 6 тисяч 551 змінив місце голосування в межах області.

Отже, 7 тисяч 115 виборців з інших областей, а також із Закордонного виборчого округу 21 липня зможуть проголосувати на дільницях Львівщини. Найбільше тих, хто голосуватиме у нас – це виборці з м. Києва (858), Донецької (721) і Дніпропетровської (517) областей.

Водночас 6 тисяч 562 виборці Львівщини голосуватимуть за межами області: зокрема, 1204 з них на Донеччині, 766 – у м. Києві і 442 у Закордонному виборчому окрузі.

Загалом же станом на 15 липня, в Україні 233 тисячі 347 виборців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах

Як повідомляв Львівський портал,  Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

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