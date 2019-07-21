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На 15 закордонних дільницях завершилося голосування

Анастасія Мельник

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На 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць завершилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

 

«Станом на 18-ту годину (за Києвом – ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях», – повідомила Наталія Бернацька.

За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.

Також Наталія Бернацька поінформувала, що на дільниці у Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.

Окрім того, о 18:30 за київським часом завершилося голосування в Ірані, о 19:00 – в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.

«Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)», – додала секретар ЦВК.

Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.

Також як повідомляв Львівський портал, завершилося голосування на спецдільниці на станції «Академік Вернадський».

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