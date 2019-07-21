На 15 закордонних дільницях завершилося голосування

На 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць завершилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Станом на 18-ту годину (за Києвом – ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях», – повідомила Наталія Бернацька.

За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.

Також Наталія Бернацька поінформувала, що на дільниці у Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.

Окрім того, о 18:30 за київським часом завершилося голосування в Ірані, о 19:00 – в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.

«Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)», – додала секретар ЦВК.

Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.

Також як повідомляв Львівський портал, завершилося голосування на спецдільниці на станції «Академік Вернадський».