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Як українські полярники в Антарктиді обирали новий парламент

Наталя Дуляба

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На спецдільниці на станції «Академік Вернадський» закінчилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

 

Участь у парламентських виборах взяли 12 учасників 24-ї Української антарктичної експедиції, тобто явка традиційно становить 100%. Голосування розпочалося о 08:00 год. за місцевим часом (о 14:00 год. – за київським) і тривало 30 хвилин.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій, адже спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Зазначимо, що станція «Академік Вернадський» розташована за 15 тисяч км від Києва і  є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості. Зокрема, полярники використовують не «живі» бюлетені, а їхні роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК.

У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через Інтернет відправляють до Києва. Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа учасників експедиції.

Полярники голосували на станції в приміщенні бару «Фарадей». Cкринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетнів. Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. За нагоди ці документи передадуть до ЦВК.

Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Так, оригінали документів за результатами голосування у першому турі виборів Президента України, що відбувся 30 березня цього року, уже потрапили до Києва. Їх відправили під час ротації на початку квітня, коли учасники 23-ї УАЕ поверталися з Антарктиди в Україну. А от документи голосування у другому турі виборів Президента, що відбувся 24 квітня, досі зберігаються на станції.

Фото: МОН

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