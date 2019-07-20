За порушення під час передвиборчої кампанії на Львівщині відкрили 6 кримінальних справ

Із 24 травня, відколи в Україні стартувала передвиборча кампанія до Верховної Ради, до півночі 20 липня правоохоронці зареєстрували вже 173 заяви про можливі порушення виборчого законодавства. Всі такі скарги у поліції перевіряють. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Всі скарги на можливі порушення виборчого законодавства внесені у Журнал єдиного обліку. Більшість повідомлень до правоохоронців надходила щодо розміщення агітаційної продукції у заборонених місцях, відсутності на матеріалах відомостей про установу, що здійснила друк, їхній тираж, відсутності даних про осіб, відповідальних за випуск, щодо пошкодження агітаційних матеріалів, а також про порушення благоустрою, порушення під час агітації за кандидатів та інші.

За результатами перевірок поліція наразі відкрила 6 кримінальних проваджень та склала 52 матеріали про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, станом на 8 липня львівські правоохоронці склали 11 адмінпротоколів за порушення виборчого законодавства, жодних кримінальних справ тоді відкрито ще не було.

«За порушення виборчого законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Відтак поліцейські закликають усіх учасників виборчого процесу дотримуватись вимог закону», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Усіх, кому відомо про факти порушення законодавства під час позачергових виборів до Верховної Ради України, просять звертатись із заявами у територіальні підрозділи поліції або повідомляти про це на оперативну лінію 102.

Додамо також, що сьогодні, 20 липня, – «день тиші», тож будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація є забороненою.