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В Україні стартувала виборча кампанія у Верховну Раду

Соломія Головіна

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24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня, передає УП.

 

Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради.

Указ президента Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року 23 травня опублікували в «Урядовому кур’єрі».

Як повідомляв Львівський портал, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну РадуVIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

 

 

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