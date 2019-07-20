У «день тиші» поліція на Львівщині зафіксувала 24 порушення

Сьогодні, 20 липня, у «день тиші» перед достроковими парламентськими виборами, правоохоронці на Львівщині зареєстрували 24 факти можливих порушень виборчого законодавства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Всі 24 повідомлення про порушення внесли до Журналу єдиного обліку. Станом на 16:00 год. за чотирма із них складено протоколи про адміністративні правопорушення, щодо інших ще триває перевірка.

«Поліцейські звертаються до громадян з проханням дотримуватись чинного виборчого законодавства та повідомляти про факти незаконної агітації на оперативну лінію 102. Сьогодні, 20 липня, у так званий «день тиші», заборонені буд-які агітаційні заходи за кандидатів у народні депутати України: розповсюдження плакатів, буклетів та листівок, розміщення рекламних матеріалів у засобах масової інформації тощо», – наголошують правоохоронці.

За порушення виборчого законодавства в «день тиші» передбачена адміністративна відповідальність за ст.212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП. За незаконну агітацію громадяни можуть бути оштрафовані на 510-850 гривень, а посадовці – на 850-1360 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, у «день тиші» спостерігачі фіксували незаконну передвиборчу агітацію у дев’ятьох областях України.

Дотепер на Львівщині поліція зареєструвала 173 порушення під час ведення парламентської передвиборчої кампанії. Наразі відкрито 6 кримінальних справ, складено 52 адмінпротоколи.